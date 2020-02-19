تدريبات بدنية وفنية لحراس مرمى الأهلي

خاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات بدنية وفنية قوية، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق.

وشارك الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي

في التدريبات البدنية والفنية الشاقة، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي يقام مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

كان الفريق قد استهل المران بقراءة الفاتحة، وأعقبها بفقرة بدنية للعب الكرة باليد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غدٍ الخميس، على ملعب محمد بن زايد في

أبوظبي بالإمارات، على لقب كأس السوبر المصرية.