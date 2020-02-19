شاهد.. محمد صلاح يمنح طفل سوري هدية خاصة

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، لفتاته الإنسانية التي تتصدر المشهد في الأوساط الرياضية المحلية. وذلك بعدما قام محمد صلاح بإرسال هدية إلى الطفل السوري خميس الجاسر الذي فقد صاقه خلال أحداث سوريا، عبارة عن حذاء النجم المصري وقميصه. صاقه خلال أحداث سوريا، عبارة عن حذاء النجم المصري وقميصه. وقام الفيفا بإبراز اللفتة الإنسانية من محمد صلاح، حيث نشر الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صورة للطفل السوري معلقًا عليها " طفل سوري عمره 8 سنوات إسمه خميس الجاسر فقد ساقه خلال الأحداث السورية تلقى هذه الهدية من النجم المصري محمد صلاح". لكرة القدم "فيفا" صورة للطفل السوري معلقًا عليها " طفل سوري عمره 8 سنوات إسمه خميس الجاسر فقد ساقه خلال الأحداث السورية تلقى هذه الهدية من النجم المصري محمد صلاح". وواصل " قميص ليفربول وحذاء بتوقيع نجمه العالمي المفضل على الإطلاق!".

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