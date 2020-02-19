فايلر يعقد محاضرة نظرية للاعبي الأهلي

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للأهلي على ملعب محمد بن زايد في

أبوظبي بالإمارات.

وحرص فايلر على الاجتماع بلاعبيه مع انطلاق المران لمدة ربع ساعة لتوجيه التعليمات والحديث عن مباراة الزمالك غدا مع التركيز على المهام

الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين قبل انطلاق المران المسائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في

أبوظبي بالإمارات على لقب كأس السوبر.