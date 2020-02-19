كارتيرون يلقي محاضره بالفيديو بعد طعام العشاء

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة بالفيديو بعدطعام العشاء.
ويختتم الزمالك تدريباته اليوم إستعداداًلمواجهة الأهلي، في السوبر المصري، غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات.
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