محمد عبد الغني يغيب عن الزمالك في لقاء القمة

تأكد غياب محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، عن مواجهة الأهلي في السوبر المصري، التى ستقام على ملعب محمد

بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، فى السابعة من مساء غد الخميس.

ويعاني عبد الغني من إصابة تعرض لها خلال مران الزمالك الأول في الإمارات، حيث عانى من شد فى العضلة الضامة.

وبعد إجراءه احتبار طبي في مران الزمالك الختامي، لتتأكد عدم قدراته على اللحاق باللقاء.