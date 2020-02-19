عدد هائل من الكاميرات في مباراة كلاسيكو العرب بين الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي الإماراتي “يعقوب السعدي” تخصيص عدد هائل من الكاميرات لنقل مباراة كلاسيكو العرب بين الأهلي والزمالك، مساء يوم غد الخميس 20-2-2020، في كأس السوبر المصري 2019 الذي تقرر تأجيله إلى بداية العام الجاري بسبب تأجيل نسخة 2018 إلى شهر سبتمبر 2019.

وقال يعقوب السعدي “ستتم تغطية قناة أبو ظبي للمباراة عن طريق 35 كاميرا ستوزع على كل جنبات ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي بهدف نقل كل ما يدور داخل وخارج الملعب وفي المدرجات قبل وأثناء وبعد المباراة، لرصد كل كبيرة وصغيرة تخص الأهلي والزمالك”.

وظهرت خلال برنامج القاهرة أبو ظبي على قناة أبو ظبي الرياضية، والذي يقدمه يعقوب السعدي، كاميرات إضافية في مقر إقامة الأهلي والزمالك في أبو ظبي، فضلاً عن الكاميرات التي وزعتها القناة على مراسليها في العاصمة المصرية “القاهرة” بهدف نقل ردود الأفعال والتوقعات أول بأول، مع استخدام تقنيات جديدة في نقل المباراة وجداول وإحصائيات كاملة تقدم بأسلوب فني مميز من خلال أحدث أجهزة الجرافيك.

وستطبق تقنية الفيديو المساعد الفار “VAR” في هذه المباراة، وسيُساهم هذا الكم الكبير من الكاميرات في تغطية كافة زوايا الملعب أمام غرفة التحكم الخاصة بالفار، ما سيساعدهم على إتخاذ القرارات الصحيحة.