11 هدفا في 7 مباريات.. النرويجي هالاند يحطم الأرقام القياسية

خطف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الأضواء من الجميع بمواصلته هز الشباك محطما الأرقام القياسية، بعد أن قاد فريقه بوروسيا دورتموند الألماني للفوز 2-1 على باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفي أول مباراة يخوضها في دوري الأبطال، سجل الشاب البالغ من العمر 19 عاما فقط هدفي دورتموند، ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف مشاركة مع ليفاندوفسكي، ويصبح أسرع لاعب على الإطلاق يسجل 10 أهداف في البطولة وذلك خلال 7 مباريات فقط.



كما أصبح ثاني أصغر لاعب بعد الفرنسي كيليان مبابي يسجل 10 أهداف بدوري أبطال أوروبا حيث سجل 8 أهداف مع فريقه السابق سالزبورغ النمساوي الذي انتقل منه للدوري الألماني الشهر الماضي.



ورفع هالاند رصيده من الأهداف مع دورتموند إلى 11 هدفا خلال سبع مباريات فقط خاضها مع الفريق، ليصبح رصيده 39 هدفا هذا الموسم خلال 28 مباراة فقط، مما يجعله يتفوق على أي نجم آخر.