رياضة | خاص.. عصام الشوالي: "ديربي" الأهلي والزمالك الأول عربيا وكنت أتمنى التعليق عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. عصام الشوالي: "ديربي" الأهلي والزمالك الأول عربيا وكنت أتمنى التعليق عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي إن مباراة الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك تعد "الديربي" الأول في الوطن العربي، وتكون مباراة مليئة بالإثارة والندية.

ويلتقي الأهلي بغريمه الزمالك في السابعة من مساء غد الخميس على ستاد محمد بن زايد بالإمارات في نهائي كأس السوبر المصري.

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وأضاف الشوالي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"بكل تأكيد أتمنى التعليق على مباراة الأهلي والزمالك لأنها تكون بين فريقين عريقين وهي قمة جماهيرية وتاريخية وهو "الديربي" المصنف الأول عربيا".

وتابع :"من الأكيد أنني أرغب في التعليق على هذه المباراة التي ستكون "سوبر" فانا تشرفت قبل ذلك في التعليق على مبارياتهم في 4 أو 5 مباريات قبل ذلك في الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا".