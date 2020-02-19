رياضة | أونيانجو يقود التشكيلة الأساسية لصن داونز ضد سلتيك بالدوري الجنوب افريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونيانجو يقود التشكيلة الأساسية لصن داونز ضد سلتيك بالدوري الجنوب افريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بلومفونتين سلتيك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الجنوب افريقي. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : اونيانجو. Advertisements خط الدفاع : نيشيمينتو - ليبوسا - ماديشا - لوكبيني. خط الوسط : كيكانا - چالي - سيرينو - زواني. خط الهجوم : مابوي - فيلكازي. ويحتل فريق صن داونز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الجنوب افريقي برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق أورلاندو بيراتيس صاحب المركز الثاني.

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