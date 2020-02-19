رياضة | قبل مواجهة الزمالك.. تعرف على تاريخ الأهلي في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة الزمالك.. تعرف على تاريخ الأهلي في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي قمة الأهلي والزمالك والتي ستقام في السابعة من مساء غد الخميس على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويسعى الفريق الأحمر للتتويج باللقب الثاني عشر في تاريخه بعدما توج بأخر الألقاب للسوبر في سبتمبر الماضي بعدما فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي هذا التقرير نستعرض تاريخ لقاءات الأهلي في كأس السوبر المصري :-

- خاض الأهلي في كأس السوبر 13 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز في 11 مرة وحقق المركز الثاني في مباراتين.

- أحرز لاعبو الأهلي 15 هدف بينما استقبلت شباكهم 6 أهداف، فيما انتهت 4 مباريات شارك بها المارد الأحمر بركلات الترجيح.

- سجل للفريق الأحمر في كأس السوبر كلًا من عبدالله السعيد "3 أهداف"، محمد أبوتريكة والنيجيري جونيور أجاي "هدفين"، وهدف لكل من مؤمن زكريا ووليد آزارو ومحمد ناجي جدو ومعتز إينو وأحمد حسن وشادي محمد ووائل جمعة وحسين الشحات.

- شارك الأهلي للمرة الأولى في عام ٢٠٠٣ ونجح في وحقق اللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف، عقب التعادل السلبي الذي شهده الوقت الأصلي للقاء.

في عام 2005.. حقق الفريق الأحمر الفوز على إنبي بهدف دون مقابل، سجله وائل جمعة بالوقت الإضافي وتوج باللقب.

في عام 2006.. توج المارد الأحمر بالبطولة بالفوز على نادي إنبي بهدف دون مقابل سجله محمد أبوتريكة.

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عام 2007.. حقق الأهلي البطولة على حساب الإسماعيلي بركلات الترجيح عقب الفوز 4-2، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وفي عام 2008، حقق النادي الأهلي الفوز على نادي الزمالك بهدفين دون مقابل.

،كان السقوط الأول للنادي الأهلي بالخسارة أمام حرس الحدود بهدفين دون مقابل في عام 2009.

عام 2010، عاد النادي الأهلي من جديد ليتوج بالبطولة، وكان تتويج بمثابة الأخذ بالثأر من نادي حرس الحدود، حيث سجل محمد أبوتريكة هدف التتويج للقلعة الحمراء.

في عام 2011، حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عبدالله السعيد ومحمد ناجي جدو.

عام 2014 وبعد إلغاء البطولة لموسمين، حقق النادي الأهلي الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح 5-4، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

عام 2015، أقيم السوبر المصري للمرة الأولى خارج الوطن، واستضافته دولة الإمارات، وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في 2016، كان السقوط الثاني للنادي الأهلي بالخسارة أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

في 2017، حقق الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي في الإمارات بهدف دون مقابل، سجله وليد آزارو في الوقت الإضافي

- 20 سبتمبر من عام 2019، حقق الأهلي الفوز على نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ستاد برج العرب في الإسكندرية، في النسخة الأخيرة من السوبر المصري.