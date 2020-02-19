رياضة | مقارنة بين ما قدمه الشناوي وأبوجبل بالموسم الحالي.. من يتفوق في قمة السوبر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقارنة بين ما قدمه الشناوي وأبوجبل بالموسم الحالي.. من يتفوق في قمة السوبر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دائمًا ما تشهد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك مواجهات من نوع خاص ليس بين الفريقين فقط، ولكن هناك بعض المواجهات الفردية على مستوي اللاعبين، وفي قمة السوبر المصري بين "القطبين" مساء الخميس، سيكون هناك منافسة خاصة وقوية بين حارسي مرمي الفريقين محمد الشناوي ومحمد أبوجبل والذي سيكون لهما دورًا هامًا في حسم بطل السوبر هذا الموسم.

الشناوي VS أبوجبل.. من يرجح كفة فريقه في السوبر المصري؟

- محمد الشناوي:

خاض محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي 23 مباراة مع فريقه بالموسم الحالي في مختلف البطولات، بواقع 2070 دقيقة لعب، حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط.

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لعب الشناوي 15 مباراة مع الأهلي في الدوري الممتاز بواقع 1350 دقيقة لعب، استقبلت شباكه 3 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة، بينما خاض 8 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بواقع 720 دقيقة لعب، حقق 4 "كلين شيت"، واستقبلت مرماه 4 أهداف.

- محمد أبوجبل:

شارك محمد أبوجبل حارس مرمي الزمالك في 14 مباراة مع فريقه بالموسم الحالي في مختلف البطولات، بواقع 1260 دقيقة لعب استقبلت شباكه 7 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

لعب أبوجبل 7 مباريات في الدوري الممتاز بواقع 630 دقيقة لعب، استقبل هدفين وحقق 5 "كلين شيت"، بينما لعب 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا بواقع 450 دقيقة لعب، استقبلت شباكه 3 أهداف وحقق 2 "كلين شيت"، وخاض مباراتين بكأس مصر والسوبر الإفريقي بـ 180 دقيقة لعب، وحقق 2 "كلين شيت".