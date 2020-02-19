رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري وترددها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري وترددها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة في قمة الأهلي و الزمالك ضمن مباريات السوبر المصري 2020 والذي من المقرر إقامته في مدينة أبو ظبي الإماراتية وفق ما حدده الاتحاد الأفريقي كاف ، تأتي هذه المواجهة بعد تحقيق الزمالك لقب السوبر الأفريقي 2020، سنستعرض معكم أعزائنا أهم الأخبار حول السوبر المصري من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك السوبر المصري 2020و موعد المباراة .

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2020

حدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري 2020 حيث يلتقي الفريقان يوم 20/2/2020 الموافق 26/6/1441 في مدينة أبوظبي الإماراتية على ملعب محمد بن زايد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سيتم نقل مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري 2020 على قنوات أبو ظبي الرياضية ، فيما تعمل إدارة قناة أون سبورت على الحصول على حقوق إذاعة السوبر المصري بالتنسيق مع قنوات أبو ظبي الرياضية ، كما ذكرت عدد من المصادر الإعلامية عن نية مؤسسة أبو ظبي للإعلام الإماراتية عن إطلاق قناة خاصة لنقل مجريات مباراة السوبر المصري بين الأهلي و الزمالك لتحمل القناة اسم كلاسيكو العرب ، حيث كشفت عدد من المصادر أن قنوات أبوظبي تسعى لتقديم تغطية كبيرة للقاء الكروي المنتظر لنقل المباراة بتقنية عالية للاستمتاع بمشاهداتها عبر قنواتها الرياضية .

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و الزمالك السوبر المصري 2020

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 2020

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح

قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 27500 H 3/4

قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 27500 H 2/3

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أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 27500 H 5/6

قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6

أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 27500 V 5/6

أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6

تردد قناة كلاسيكو العرب 2020

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 12091 (V) 27500 – 5/6 SD

عرب سات 11804 (V) 27500 – 3/4 SD

ياه سات 12054 (H) 27500 – 8/9 SD

هوت بيرد 11747 (V) 27500 – 3/4 SD

وتأتي مباراة السوبر المصري بين الأهلي والمصري باعتبار النادي الأهلي المصري بطل الدوري المصري 2019 أما الزمالك فيلعب في السوبر المصري بعد تحقيقه لقب بطل كأس مصر 2019، لذلك يدخل نادي المباراة لتحقيق لقب بطل السوبر المصري 2020.