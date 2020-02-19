رياضة | أسامة عرابي يحدد نقاط القوة في الأهلي والزمالك قبل موقعة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة عرابي يحدد نقاط القوة في الأهلي والزمالك قبل موقعة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد أسامة عرابي المدير الفني السابق لأسوان نقاط القوة في فريقي الأهلي والزمالك قبل مواجهة الغد بنهائي السوبر المصري.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" والتي تقدم تغطية متميزة لمباراة السوبر برده على دكة الفريق الأقوى :"الأهلي يملك ثنائي بديل قوي وهو وليد سليمان ومحمود عبد المنعم "كهربا" أما الزمالك فلم يظهر له اللاعب الذي يصنع الفارق".

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وأضاف :"حالة الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي لم تكن مستقرة، والفوز فيها نقل الفريق كثيرًا".

وتابع :"وجود شيكابالا على مقاعد البدلاء يمثل خطرًا لأنه لاعب مهاري ومباريات الأهلي والزمالك يتواجد بها أصحاب المهارات فمراوغة واحدة تجعل الجماهير تنفعل وتصيح في المدرجات، ووجودة على مقاعد البدلاء يمثل خطرًا".