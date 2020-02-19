رياضة | كيف جاءت أخر قمة سوبر بين الأهلي والزمالك ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف جاءت أخر قمة سوبر بين الأهلي والزمالك ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد قطبي الكرة المصرية والأهلي والزمالك لمباراة السوبر المصري المقرر إقامته غداً الخميس في دولة الإمارات.

ويدخل الأهلي والزمالك مباراة السوبر المصري غداً على أمل الفوز باللقب والتتويج به في دولة الإمارات لاسعاد جماهيرهما.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أخر قمة سوبر بين الأهلي والزمالك التي توج بها النادي الأحمر على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

وجمعت أخر قمة سوبر بين الأهلي والزمالك في سبتمبر من العام الماضي باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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وفاز النادي الأهلي على الغريم التقليدي الزمالك في قمة السوبر المصري الأخير باستاد برج العرب بنتيجة 3-2 بالإسكندرية بعد مباراة ماراثونية قوية بين قطبي الكرة المصرية.

وسجل أهداف النادي الأهلي في شباك الزمالك النيجيري جونيور أجايي "هدفين" وكان الهدف الثالث من نصيب حسين الشحات نجم القلعة الحمراء.

فيما شهدت قمة السوبر الأخير بين الأهلي والزمالك ، تسجيل محمود علاء مدافع فريق الزمالك "هدفين" لصالح فريقه في شباك محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء ، وجاء الهدفين من ركلتي جزاء في القمة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت قمة السوبر بين الأهلي والزمالك الماضية ، حصول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر على أول لقب محلي مع المادر الأحمر عقب توليه المهمة الفنية للفريق بعد فترة قصيرة من رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لفريق الأهلي.