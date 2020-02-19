رياضة | السوبر المصري.. من يربح معركة "المخ والعضلات" بين أليو ديانج وطارق حامد (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر المصري.. من يربح معركة "المخ والعضلات" بين أليو ديانج وطارق حامد (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك مساء الخميس الموافق 20 فبراير 2020 على ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" في نهائي بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018 – 2019.

وتتسم مواجهات الأهلي ضد الزمالك بالندية والمتعة والإثارة نظرًا للصراع التاريخي بين الفريقين، حيث تعتبر جماهير القطبين المباراة بينهما بمثابة بطولة خاصة، كما أن كلا الفريقين يعتمد على كوكبة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، وما يزيد المباراة إثارة هذه المرة أنها تشهد صراعًا على لقب بطولة السوبر المصري.

وسوف تشهد مباراة "قمة السوبر" مساء الخميس، بعض المعارك الثنائية داخل المستطيل الأخضر أبرزها الصراع بين أليو ديانج لاعب الأهلي وطارق حامد لاعب الزمالك في وسط الملعب، خاصة وأن الثنائي من أفضل اللاعبين في مركزهما بالكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ويمتلكان إمكانيات هائلة وقدرات دفاعية وبدنية مميزة، كما يتميز أداءهما بالحماس والروح القتالية العالية.

من سيحكم وسط الملعب في قمة السوبر طارق حامد أم أليو ديانج؟

- طارق حامد:

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طارق حامد واحد من أفضل اللاعبين في مركز خط الوسط بالكرةالمصرية حاليًا، لكن حماسه الزائد وتهوره احيانا يعرضه للانذارات والطرد واحتساب الأخطاء المؤثرة ضده مما يتسبب في أزمات لفريقه.

خاض طارق حامد 18 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات بالموسم الحالي، صنع هدفين، ولم يسجل أي أهداف، نجح في صناعة 9 فرص لزملائه، وقام بـ 15 تسديدة على المرمي، ونجج في قطع الكرة 145 مرة، بينما فقد الكرة 21 مرة، قام بـ 12 مراوغة، وارتكب 40 خطأ.

- أليو ديانج:

يعد المالي أليو ديانج من العناصر الرئيسية في الأهلي حاليًا، يمتلك إمكانيات بدنية هائلة، لكنه أكثر عقلانية وهدوءا داخل الملعب ويبتعد عن التهور والاندفاع الذي يُعيب أداء طارق حامد، كما يتقدم أوقات كثيرة للمناطق الهجومية لمساعدة فريقه في احراز الأهداف أو صناعة الفرص لزملائه.

لعب "ديانج" 18 مباراة مع الأهلي بالموسم الحالي في مختلف البطولات، سجل هدفين وصنع 3 أهداف، كما قام بصناعة 8 فرص لزملائه، وقام بـ 18 تسديدة، قطع الكرة 175 مرة، وفقد الكرة 23 مرة، وقام بـ 32 مراوغة، وارتكب 23 خطأ.