رياضة | فوز منشية الشهداء ودمياط وأبو شحاته وتعادل غزل السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز منشية الشهداء ودمياط وأبو شحاته وتعادل غزل السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم الأربعاء ستة لقاءات مهمة في إطار الجولة الحادية والعشرون من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة وتأجيل لقاء وحيد

في اللقاء الأول تعادل النوبة مع غزل دمياط بهدفين لكل فريق، ليرتفع رصيد غزل دمياط الي 26 نقطة، بينما يرتفع رصيد النوبة إلى 45 نقطة، وكان نتيجة الدور الاول أسفرت عن فوز غزل دمياط علي النوبة بهدف نظيف

وفي اللقاء الثاني، فاز فريق مركز شباب ميت الخولي علي حساب فريق رأس البر، بهدف نظيف، ليرتفع رصيد ميت الخولي إلى 23 نقطةـ بينما يتوقف رأس البر عند 22 نقطة، وأسفرت نتيجة الدور الاول عن فوز رأس البر علي ميت الخولي بهدفين دون رد

وفي اللقاء الثالث، تعادل بلدية الاسماعيلية، مع غزل السويس، بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد البلدية إلى 17 نقطة، بينما وصل رصيد الغزل إلى 7 نقاط، واسفرت نتيجة الدور الاول عن التعادل السلبي بين الفريقين

وفي اللقاء الرابع يفوز منشية الشهداء علي كهرباء الاسماعيلية بهدفين دون رد، ليتوقف رصيد كهرباء الاسماعيلية عند 36 نقطة، بينما يرتفع رصيد الشهداء الي 32 نقطة، وكانت نتيجة الدور الاول أسفرت عن تعادل الفريقين بهدف لمثله.

Advertisements

وفي اللقاء الخامس، حقق فريق دمياط الفوز على حساب فريق مركز شباب ابو صوير، بهدفين لهدف، ويرتفع رصيد دمياط إلى 29 نقطة، بينما يستقر رصيد ابو صوير عند 13 نقطة، واسفرت نتيجة الدور الاول عن فوز دمياط بهدف نظيف.

وفي اللقاء السادس فاز فريق أبو شحاته، بهدفين لهدف، علي حساب فريق، سماد السويس، ليرتفع رصيد ابو شحاته إلى 19 نقطة، بينما يتوقف رصيد سماد السويس عند 35 نقطة، واسفرت نتيجة الدور الاول عن فوز سماد السويس علي ابو شحاته بهدف نظيف

وتم تأجيل اللقاء السابع بين بورفؤاد وبورتو لسوء الأحوال الجوية وغرق ملعب المريخ بالامطار

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 49 نقطة

2- النوبة 45 نقطة

3- بورفؤاد 43 نقطة

4- كهرباء الاسماعيلية 36 نقطة

5- سماد السويس 35 نقطة

6- الشهداء 32 نقطة

7- دمياط 29 نقطة

8- غزل دمياط 26 نقطة

9- ميت الخولي 23 نقطة

10- رأس البر 22 نقطة

11- ابو شحاته 19 نقطة

12- بلدية الاسماعيلية 17 نقطة

13- ابو صوير 13 نقطة.

14- غزل السويس 7 نقاط