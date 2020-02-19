رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة مان سيتي ضد وست هام يونايتد بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة مان سيتي ضد وست هام يونايتد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020، أبرزها مباراة مان سيتي ضد وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس مصر بمباراة المقاولون العرب ضد المصري، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "دور الـ16"

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توتنهام ضد لايبزيج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

أتالانتا ضد فالنسيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

مانشستر سيتي ضد وستهام يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ15"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمواجهة البنزرتي ضد الترجي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.