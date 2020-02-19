رياضة | رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الزمالك صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، غدا الخميس، على لقب بطولة كأس السوبر المصري.

وتأكد غياب محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، عن مباراة فريقه غدًا الخميس أمام الأهلي، في كأس السوبر المصري، بسبب الإصابة.

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وخضع عبد الغني لاختبار طبي، على هامش المران الجماعي اليوم الأربعاء، أثبت عدم قدرته على المشاركة، حيث يعاني من إصابة في العضلة الضامة.

ويدخل الأهلي مباراة كأس السوبر، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، غدا، كحامل للقب الدوري الممتاز، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل آخر نسخة لكأس مصر.