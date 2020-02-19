رياضة | بعد خسارة السوبر.. الترجي يستفيق ويهزم البنزرتي في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة السوبر.. الترجي يستفيق ويهزم البنزرتي في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الترجي فوزًا غاليًا على البنزرتي بهدفين مقابل لا شيء، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر للدوري التونسي لكرة القدم.

وصالح الترجي جماهيره عقب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقي بالخسارة 1 - 3 أمام الزمالك المصري، في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة الماضي.

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وتقدم الترجي في الدقيقة 66 عن طريق فادي بن شوق، الذي تسلم كرة خارج داخل منطقة الجزاء، ليضعها مباشرة على يمين حارس المرمى نعيم المثلوثي.

وبعده بدقيقة واحدة، سجل بلال بن ساحة الهدف الثاني، بعدما تلقى كرة عرضية من إبراهيما واتارا ليتسلم الكرة ويسددها مباشرة في الشباك.

ورفع الترجي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد البنزرتي عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.