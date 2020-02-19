رياضة | تفاصيل مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء.

وحرص المدرب السويسري على الاجتماع بلاعبيه مع انطلاق المران لمدة ربع ساعة لتوجيه التعليمات والحديث عن مباراة الزمالك غدا مع التركيز على المهام الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين قبل انطلاق المران المسائي .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب كأس السوبر.

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية وفنية قوية على هامش المران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء بالإمارات.

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وشارك الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي في التدريبات البدنية والفنية الشاقة التي قادها ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق.

كان الفريق قد استهل المران بقراءة الفاتحة، وأعقبها بفقرة بدنية للعب الكرة باليد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غدٍ الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، على لقب كأس السوبر المصري