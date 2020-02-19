رياضة | شوبير: السوبر المصري له طعم أخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: السوبر المصري له طعم أخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إن مباراة السوبر المصري التي ستجمع الأهلي والزمالك تختلف عن أي مباراة تلعب في نفس البطولة بأي دولة في العالم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بصرف النظر عن مباريات السوبر في جميع الدوريات العالمية إلا أن السوبر المصري له طعم أخر".

وتابع :"هناك اهتمام من الجميع فجميع اللاعبون في نصر والوطن العربي تنشغل وتتحدث عن السوبر المصري".

وواصل :"نحن سنكون على موعد على واحد من أروع وأحلى مباريات كرة القدم إن شاء الله بين الأهلي والزمالك".