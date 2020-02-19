رياضة | 5 معلومات لا تعرفها عن نادي سودوفا المنضم له حمدي النقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 معلومات لا تعرفها عن نادي سودوفا المنضم له حمدي النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي سودوفا ماريامبوله الليتواني اليوم الأربعاء 19 فبراير رسميا التعاقد مع التونسي حمدي نقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك.

تفاصيل تعاقد نادي سودوفا ماريامبوله مع النقاز

وتعاقد نادي سودوفا ماريامبوله مع حمدي النقاز لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر بعد قيامه بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

5 معلومات عن نادي سودوفا الليتواني

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" 5 معلومات لا تعرفها عن نادي سودوفا الذي انضم له النقاز كالآتي:

1- تأسس نادي سودوفا ماريامبوله في عام 1968.

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2- يلعب نادي سودوفا في دوري الدرجة الأولى الليتواني.

3- يملك النادي ملعب خاص به يطلق عليه ملعب "سودوفا" وهو يعتبر الملعب الرئيسي أيضا لمنتخب ليتوانيا الأول الذي يخوض عليه مبارياته الدولية.

4- يملك النادي 7 بطولات في تاريخه منهم 2 دوري ليتواني و2 كأس ليتوانيا و3 القاب كأس السوبر الليتواني.

5- يتولى النمساوي هيمو فيفنبرغر مهمة تدريب الفريق في الفترة الحالية.

يذكر أن أخر مرة فاز فيها نادي سودوفا ماريامبوله بلقب الدوري الليتواني كانت الموسم الماضي حيث أنهى الدوري في الصدارة برصيد 72 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها.

رحيل النقاز عن صفوف الزمالك

وكان حمدي النقاز قد رحل عن صفوف نادي الزمالك في ديسمبر الماضي حيث فسخ عقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة 4 شهور.