رياضة | كوم حماده يفوز على المعمورة في مباراة قوية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوم حماده يفوز على المعمورة في مباراة قوية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق كوم حماده فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب المعمورة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة القوية التي أقيمت اليوم الأربعاء، بالجولة الـ 24 للمجموعة الحادية عشر، من دوري القسم الثالث.

خاض المعمورة اللقاء بتشكيل تكون من، مازن أمجد، محمد ناجي، عبد الرحمن هشام، طه محمود، حاتم أشرف، عمر محمود شريف عزت، أحمد صبري، مصطفى رضا، أحمد خميس، الحسيني عبد السلام.

البدلاء، مصطفى متولي، هادي محمد، أحمد فوزي، معتز محمد، عبد الرحمن رشدي، أحمد فاروق، محمد أحمد محمود.

وخاض كوم حماده اللقاء بتشكيل ضم، محمود يوسف، محمد سعد، وسام محمد، علاء ابراهيم، وليد عمر، مصطفى عبد النبي، أحمد سمير، عماد عادل، محمد سمير، محمد زهير، محمد مجدي.

البدلاء، محمد أشرف، خالد اسماعيل، محمد أبو العلا،مؤمن محمود، محمدالسيد، محمود عبد الرؤوف، محمد مصطفى.

Advertisements

انتهى الشوط الأول، بتقدم كوم حماده بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد زهير قائد الفريق، في الدقيقتين 25و 34 حيث جاء الهدف الاول من تمريرة للاعب سجل منها الهدف، كما جاء الهدف الثاني من ركلة ركنية، وضعه الكرة برأسة في المرمى.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق مركز شباب المعمورة هدفه الوحيد في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب حسيني عبد السلام.

الفوز رفع رصيد فريق كوم حماده إلى 27 نقطة، وتوقف رصيد المعمورة عند 29 نقطة.

أدار اللقاء الحكم، محمد الجرايحي، عاوزنه ماجد السنباطي، وخالد البدوي.