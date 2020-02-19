رياضة | المصائب لاتأتي فرادى.. إصابة نجمي ريال مدريد قبل موقعة ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب لاتأتي فرادى.. إصابة نجمي ريال مدريد قبل موقعة ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر ثنائي فريق ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل والصربي لوكا يوفيتش مران الفريق اليوم، إستعداداً لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ثنائي الفريق غادر المران بسبب الشكوى من بعض الآلام في المعدة.

وقام الفريق الطبي للنادي الملكي بإجراء فحوصات طبية بمركز "فالديبيباس" الخاص بريال مدريد، قبل أن يغادرا أرضية الملعب.

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وأضافت ماركا أن الثنائي سيعود لتدريبات الفريق بشكل طبيعي يوم السبت المقبل، إستعداداً للقاء ليفانتي.

ومن جهة أخرى، واصل الثنائي ماركو أسينسيو وماريانو دياز تدريباتهما المنفردة بالكرة، استعداداً للعودة للملاعب مرة أخرى.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على ملعب"سيوداد دي فالنسيا" لمواجهة فريق ليفانتي، في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة صاحب المركز الثاني.