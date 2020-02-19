رياضة | تفاصيل جديدة بشأن انضمام نجم مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة بشأن انضمام نجم مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن انضمام نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف نادي بايرن ميونح الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بايرن ميونخ يستهدف ضم ساني

وأكدت العديد من التقاريرالصحفية أن نادي بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع الألماني ليرو ساني نجم نادي مانشستر سيتي في الصيف القادم.

وذكرت التقارير أن نادي بايرن ميونخ مستعد لتقديم عرض ضخم إلى نادي مانشستر سيتي لضم ساني في نهاية الموسم الجاري.

تطور جديد بشأن انضمام ساني إلى بايرن ميونخ

وكشفت شبكة "فالك" الألمانية عن تطور جديد بشأن انضمام ساني إلى صفوف نادي بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري.

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وأكدت الشبكة أن نادي بايرن ميونخ يريد التعاقد مع ليرو ساني بشكل مباشر دون عقد أي صفقات مبادلة مع نادي مانشستر سيتي.

كما أشارت الشبكة إلى أن صفقة المبادلة بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بكومان أو جانبري ليست خيارا للنادي الألماني.

مشاركات ليروي ساني مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم

ولا يشارك ساني مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بسبب تعرضه إلى إصابة قوية في باية الموسم وتأكد غيابه لفترة طويلة عن صفوف النادي حتى نهاية الموسم.

وقد شارك ليرو ساني في 3 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.