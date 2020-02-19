رياضة | ملعب بن زايد يستقبل تدريب الأهلي الأخير وفايلر يحاضر اللاعبين قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب بن زايد يستقبل تدريب الأهلي الأخير وفايلر يحاضر اللاعبين قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات، من أجل خوض المران الختامي لمباراة الزمالك بالسوبر المصري.

وفور وصول الحافلة، حرص فايلر على النزول إلى أرضية الملعب ومعاينتها مرة أخرى، قبل خوض التدريبات الختامية، والتي تشهد محاضرة فنية بالفيديو.

ويبدأ المران الختامي بمحاضرة فنية بالفيديو من فايلر، للاعبين لتوضيح بعض النقاط الهامة وأهم سلبيات وإيجابيات المنافس قبل المواجهة المرتقبة.

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كما يشهد المران استمرار تدريب حراس المرمى على ركلات الترجيح تحسبًا لانتهاء وقت المباراة الأصلي بنتيجة التعادل، حيث لا تنص اللوائح على خوض وقت إضافي على شوطين.

كان الزمالك، اختتم مرانه في الثانية عشر ظهر اليوم على نفس الملعب، بناء على تعليمات من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني والذي فضل التدرب مبكرًا.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، في السابعة مساء الخميس، على لقب كأس السوبر المصري.