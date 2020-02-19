رياضة | مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك الهارب ينضم لهذا الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك الهارب ينضم لهذا الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، الى فريق نادي سودوفا بطل ليتوانيا لثلاث مواسم متتالية.

وأعلن متصدر الدوري الليتواني ضم نجم الزمالك السابق وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بضم اللاعب ومن المتوقع أن يشارك اللاعب ببطاقة مؤقته.

يذكر أن النقاز هرب من نادي الزمالك منذ ديسمبر الماضي بحجة عدم حصوله على مستحقاته من الفريق الأبيض .

وكان الزمالك قد قدم شكوى في اللاعب والذي لم يلتزم بتعاقده في انتظار حكم المحكمة الرياضية الدولية.