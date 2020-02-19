سكولز يهاجم مارسيال: ينسى دائما أنه رأس حربة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

هاجم بول سكولز، نجم مانشستر يونايتد السابق، أنتوني مارسيال لاعب الشياطين الحمر، على الرغم من تسجيل الفرنسي لهدف في مرمى تشيلسي، أول أمس الإثنين.



وقال سكولز خلال تصريحات صحفية اليوم الأ”بعاء، لا أعرف ما إذا كان مارسيال لاعب جناح أو رأس حربة، سولشاير يعتقد بوضوح أن لديه مهاجم، لذلك فهو مطلوب منه الدخول في منطقة الجزاء معظم الوقت”.

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وأوضح: “كان يعاني أمام تشيلسي في بعض الأحيان للدخول إلى الصندوق، ولم يفلح حقًا. لا يجب عليك إخبار أحد المهاجمين بالدخول إلى منطقة الجزاء، لكن إذا كنت أنتوني مارسيال فيبدو أنك بحاجة للتذكير بذلك دائما”.

وتابع: “يبدو أنه لا يأخذ هذا القدر الكبير من المعلومات. بعض اللاعبين في بعض الأحيان تخبرهم مرة واحدة وتجدهم مستمرين في ذلك طوال الوقت”.

وأ مارستم تصريحاته: “مارسيال لا يكفيه إخباره مرة واحدة يبدو أنك بحاجة إلى إخباره كل دقيقتين بما تريده أن يفعله في الملعب طوال اللقاء”.