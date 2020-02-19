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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريحات كلوب أشعلت غضب لاعبي أتلتيكو مدريد.. وهكذوا ردوا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، إن لاعبو أتلتيكو مدريد الإسباني يشعرون بالغضب من تصريحات التي أدلى بها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عقب مواجهة الفريقين، امس الثلاثاء.
وحقق أتلتيكو مدريد فوزا هاما على حساب ليفربول بهدف دون رد، على ملعب “واندا متروبوليتانو” في اطار منافسات مرحلة الذهاب بدور الستة عشر من دوري ابطال أوروبا.
وأوضحت شبكة ESPN، أن لاعبو الروخي بلانكوس يرفضون اتهامات كلوب لهم بالتمثيل، ومحاولة طرد النجم السنغالي ساديو ماني.
وأشارت إلى أن تفاجأ لاعبو الأتليتي فوجئوا بإدعاءات مدرب اريدز، وقالوا إنه من المهم أن تكون “كريما” عند الهزيمة مثلما يكون الحال عند الفوز في أي مباراة.
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