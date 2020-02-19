شكرا لقرائتكم كهربا يستعد للزمالك فى السوبر بـ"قصة الصاعق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود كهربا جناح الأهلى علي الاستعداد بطريقته الخاصة لمواجهة فريقه السابق في لقاء تحديد بطل السوبر المحلي، المقرر له في السابعة مساء غدًا الخميس علي استاد محمد بن زايد فى دولة الإمارات الشقيقة.

ولجأ كهربا لميدو كاتس مصفف الشعر الخاص به، حيث قام اللاعب برسم العلامة التى تُشير إلى الكهرباء علي رأسه، وهو الـ "لوك الجديد" الذي سيظهر به جناح الأهلى أمام الفارس الأبيض غدًا.

ويطمح كهربا في تسجيل هدف أمام الزمالك لإستكمال سلسلة التألق مع الأحمر التي يسعى إلى تحقيقها مع القلعة الحمراء منذ قدومه إلى الأهلى بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسداد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار.



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شهدت مباراة المصرى البورسعيدى التي أقيمت الجمعة الماضية تألق ملحوظ لفولت الأهلى بعد نزوله كبديل، ونجح في إحراز هدف وصنع أخر لزميله جونيور أجاي ليواصل الجناح الدولي تألقه بقميص الفريق الأحمر رغم عدم مشاركته بشكل أساسي.

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وأشاد السويسري رينيه فايلر بأداء كهربا بعد نزوله ليدخل حسابات المدرب السويسري للدفع به أساسياً في مواجهة الزمالك والاستفادة بمعرفته بلاعبي الفريق الأبيض خاصة وـأنه كان لاعباً في الزمالك الموسم الماضي قبل ان ينتقل لأفيش البرتغالي ومنه للأهلي.

أرقام كهربا مع الأهلى فى الدورى منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء جيدة رغم عدم المشاركة بصفة أساسية، وجاءت أرقام اللاعب كالتالى..

شارك كهربا فى 6 مباريات مع الأهلى بالدورى بواقع 131 دقيقة، أمام كلاً من.. نادى مصر، وطنطا، والمقاولون العرب، وبيراميدز، وطلائع الجيش، وأخيرًا المصري البورسعيدى.

كهربا نجح فى إحراز 3 أهداف وصناعة 3 أخرين، كما ساهم فى صنع 3 فرص حقيقية للأهلي على مرمى الخصم، ليتفوق اللاعب فى احصائياته الرقمية قبل ايام قليلة من مواجهة فريقه السابق الزمالك، فى مباراة السوبر المحلى المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد فى الإمارات.