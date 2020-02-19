شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يتعادل وديا مع طنطا بهدف لكل فريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا الإنتاج الحربي وطنطا بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على ستاد المصانع الحربية على استاد السلام، فى إطار استعدادات الفريقين لانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، وحذر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه من خطورة الاستهانة بنادى مصر الذى تلقى هزيمتين على التوالى برباعية دون رد أمام الطلائع ثم بهدف دون رد أمام سموحة، حيث عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفريق الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط الذى تولى تدريبه جهاز فنى جديد بقيادة خالد جلال.

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ويستعد الإنتاج لمواجهة نادى مصر، والمقرر لها 12 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى العام، وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد المصانع الحربية، وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج فى الدقيقة 33 من ضربة رأس متقنة واحتفل على طريقة "تقنية الفار"، وأشار اللاعب إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه، ثم أحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق الفيومى فى الدقيقة 74.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 محتلاً المركز السادس عشر، من 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثمانية وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.