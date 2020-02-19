قبل ساعات من قمة السوبر.. خبر سيئ لجمهور الزمالك.. والأهلي يعلن موقفه النهائي من ’’الممر الشرفي‘‘

كتب: ضياء السقا

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة مع الأهلي في السوبر المصري، تلقى عشاق الزمالك خبرا سيئا، بعدما خرج المدافع محمد عبد الغني من قائمة مباراة القمة، بسبب الإصابة.

وتأكد غياب محمد عبد الغني عن صفوف الزمالك أمام الأهلي في السوبر نتيجة تعرضه لشد فى العضلة الضامة بعدما خضع إلى إجراء اختبار طبي في المران الختامى.

حقيقة الممر الشرفي

من ناحية أخرى، شهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا حول إقامة لاعبي الأهلي لممر شرفي لنظرائهم بنادي الزمالك أثناء نزولهم أرض الملعب قبل بداية اللقاء، بعد تتويجهم بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضي بملعب الغرافة القطري.

من جانبه، نفى مصدر داخل الأهلي لـ«يوروسبورت عربية» وجود تواصل من اتحاد الكرة مع مسئولي المارد الأحمر، من أجل إقامة الممر الشرفي للاعبي الزمالك.

وقال المصدر: "حتى الآن لم يصل إلينا أي خطاب رسمي بخصوص هذا الأمر، سمعنا عنه فقط في وسائل الإعلام، ولم يتم مخاطبتنا رسميا بما تردد".

وأضاف: "لا نركز في مثل هذه الأمور، نركز فقط في التدرب بشكل جيد والاستعداد للمباراة للفوز بالسوبر الثاني على التوالي على حساب الزمالك، بعد التتويج بالبطولة في شهر سبتمبر الماضي وقبل بداية الموسم الجاري".

وأكمل : "ما علاقة السوبر الإفريقي بالسوبر المحلي والوقوف في ممر شرفي للزمالك، هل حدث معنا هذا من قبل بعد تتويجاتنا الإفريقية الكثيرة؟".

وأوضح : "لماذا يتحدثون عن هذا الأمر ويتناسون تجاهل تسليم الأهلي لدرع الدوري في الملعب أكثر من مرة والاتجاه لإقامة حفل في فندق لتسليم النادي الدرع".

وأردف: "هذه بطولة منفصلة عن البطولة الإفريقية، وبالتالي لا نركز إلا في حصد اللقب لإسعاد جماهيرنا، وفي الوقت ذاته نكن كل التقدير والاحترام للمنافس مثل كل منافسينا".

عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة نارية بين الأهلى والزمالك، في قمة السوبر المصري، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالإمارات.

الأهلي يشارك في المباراة بصفته بطلاً للدوري والزمالك وهو بطلاً للكأس.

الأهلي يسعى للتويج بالسوبر للمرة 12 في تاريخه، بينما الزمالك يسعى لرفع السوبر للمرة الرابعة في تاريخه.

ويبحث فايلر عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء خاصة إنها بطولة جماهيرية أمام غريمه التقليدى الزمالك، بينما يأمل باتريس كارتيرون فى مواصلة كثب ثقة الجماهير بعدما نجح فى الحصول على لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي اتونسي منذ أيام.

Advertisements

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب السويسرى فايلر على التشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: على معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي

في الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي “أفشة” – حسين الشحات – وليد سليمان

في الهجوم: جونيور أجاي

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام

في الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بنشرقي – أحمد سيد “زيزو” – يوسف إبراهيم “أوباما”

في الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

AD SPORTS 2 HD

AD SPORTS 1 HD

تردد قنوات أبو ظبي على النايل سات: 11408 -H-27500

أون سبورت

تردد أون سبورت على نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تايم سبورت

تردد تايم سبورت على نايل سات

التردد : 11449

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3