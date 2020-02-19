شكرا لقرائتكم خبر عن التسديد والكرات العرضية وضربات الترجيح محاور اهتمام فايلر في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقاد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ومساعده ديفيد سيزا، فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية و كما تدرب لاعبو الأهلي علي التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكذلك ضربات الترجيح

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غدٍ الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، على لقب كأس السوبر المحلية.

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