شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد 2002 يهزم رومانيا في البحر المتوسط.. ويتأهل إلى دور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 على نظيره الرومانى بنتيجة 23 /16 في سادس مواجهاته بالفترة المسائية ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة في اليونان .

و نجح منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 في الفوز على البحرين بنتيجة 28 / 21 في الفترة الصباحية .

وبذلك صعد منتخب مصر محققا المركز الأول فى مجموعته برصيد 23ونصف نقطة ،حيث ان هذه البطولة تحسب بنظام نقاط الأشواط الثلاثة ؟ ليضرب موعدا مع كرواتيا فى الدور ربع نهائى غدا .

وحقق منتخب مصر التعادل مع اليونان 21 / 21 أول أمس فى الفترة الصباحية، بينما نجح فى الفوز على السعودية 29 / 11 فى الفترة المسائية، قبل أن يلتقى صربيا و الكويت أمس الثلاثاء ليتعادل فى الأولى ويفوز فى الثانية .

Advertisements

وتوجهت صباح الأحد الماضى بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لمواليد 2002 إلى اليونان للمشاركة في البطولة، حيث تضم مجموعة منتخب مصر المجموعة الأولى مصر، اليونان، رومانيا، السعودية، الكويت، البحرين، صربيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا، تركيا، تونس، المغرب، مونتينجرو، مقدونيا، كرواتيا.

وقام الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدءًا من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة 45 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة، بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية.

يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعه آسر القصبي مديرا فنيا للمنتخب ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب، والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبون مصطفى قسطاوى ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان.