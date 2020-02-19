شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلى فى أول مباراة سوبر يشارك بها الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى تشكيل الفريق فى أول مباراة سوبر محلى خاضها الفريق، وكانت أمام الزمالك عام 2003، ويأتى نشر الأهلى للتشكيل، في إطار الاستعداد لخوض مباراة السوبر المحلى غدًا أمام الزمالك الذى يقام بملعب محمد بن زايد بأبو ظبى، في السادسة من مساء غدٍ.

ونشرت الصفحة تشكيل الأهلى والذى يضم كلا من محمد فضل، وخالد بيبو، وإبراهيم سعيد، وجيلبرتو، وهادى خشبة، ومحمد شوقى، ورامى سعيد، و شادى محمد، ومحمد عمارة، ووائل جمعة، بالإضافة إلى عصام الحضرى.

وكتبت الصفحة: "هكذا كان تشكيل فريقنا في أول بطولة سوبر بتاريخ 28 أغسطس 2003 وكانت أمام الزمالك ونجح الأهلي في حسم لقبها بركلات الترجيح بنتيجة 3-1. ???????? هل تتذكر من أحرز ركلات التتويج لفريقنا!؟ ????⚽️

"كما كٌتب على صورة التشكيل "نجح فريقنا في حسم لقبها بركلات الترجيح أمام الزمالك بنتيجة 3/1 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبى".

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ويلتقى الأهلى مع الزمالك مساء غدٍ الخميس، وسط مساعى لتحقيق اللقب الثانى عشر في مسيرته ببطولة السوبرالمصرى، حيث حقق كأس البطولة 11 مرة من قبل أعوام 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010 ، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018 .