الامارات | نيمار يهاجم مسؤولي باريس سان جيرمان بعد الهزيمة من دورتموند

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يهاجم مسؤولي باريس سان جيرمان بعد الهزيمة من دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، نيمار، المسؤولين في ناديه بعد الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند في مباراة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وقال نجم منتخب البرازيل إن قيادة النادي تتحمل المسؤولية عن إشراكه وهو مفتقد لإيقاع اللعب في أول مباراة في دور الستة عشر.

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يذكر أنه قبل هزيمة سان جيرمان أمس أمام دورتموند بهدف مقابل هدفين، كان نيمار قد تغيب عن أربعة مباريات للنادي الباريسي أمام نانت وليون واميان في الدوري فضلا عن مباراة الكأس أمام ديجون.

وأضاف نيمار (28 عاما) الذي أحرز هدف فريقه أمس، أنه كان بإمكانه أن يلعب مباراة ليون بدون مشاكل، "لكن الأطباء والنادي قرروا شيئا آخر، وتأجلت العودة ثم تأجلت مرة أخرى وتأجلت مجددا".

وتابع نيمار: "لذلك كانت لدي العديد من النقاشات، فالقرار الذي تم اتخاذه، لم يعجبني على الإطلاق، لكن النادي له سلطة القرار"، واستطرد أنه مضطر " للأسف للقبول" بالقرارات " لكن هذا في النهاية سيء بالنسبة لي وبالنسبة للفريق، ولن تسير الأمور هكذا".