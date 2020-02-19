شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يتسبب في تأجيل مباراة بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء قرارا بتأجيل لقاء النهضة والتقدم الذي كان مقررا اليوم في المرحلة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وستقام المباراة غدا الخميس على ملعب الأمير "محمد بن فهد" بالدمام، بحسب ما أوضحته اللجنة.
وجاء التأجيل إثر حريق نشب اليوم بمقر إقامة بعثة فريق التقدم في أحد فنادق الدمام، مما أدى إلى إخلاء الفندق بالكامل.
ويحتل النهضة المركز السادس في المسابقة برصيد 40 نقطة، بينما يحتل التقدم المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حريق يتسبب في تأجيل مباراة بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.