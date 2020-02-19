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الامارات | حريق يتسبب في تأجيل مباراة بالدوري السعودي

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دبي - وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء قرارا بتأجيل لقاء النهضة والتقدم الذي كان مقررا اليوم في المرحلة الخامسة والعشرين من دوري الأمير لأندية الدرجة الأولى.

وستقام المباراة غدا الخميس على ملعب الأمير "محمد بن فهد" بالدمام، بحسب ما أوضحته اللجنة.

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وجاء التأجيل إثر حريق نشب اليوم بمقر إقامة بعثة فريق التقدم في أحد فنادق الدمام، مما أدى إلى إخلاء الفندق بالكامل.

ويحتل النهضة المركز السادس في المسابقة برصيد 40 نقطة، بينما يحتل التقدم المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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