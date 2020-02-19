شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق «بوجبا»: «أخي سيرحل عن مانشستر يونايتد في الصيف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماتياس بوجبا، شقيق نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، نية شقيقه الرحيل عن الشياطين الحمر في الصيف القادم.

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وكان «بوجبا» قد حاول مغادرة الفريق الصيف الماضي، إلا أن المبلغ المالي الذي طلبه مانشستر يونايتد حال دون نجاح أي فريق في الحصول على خدماته.

ويحظى اللاعب الفرنسي باهتمام كل من يوفنتوس وريال مدريد، فيما صرح شقيقه «ماتياس» لبرنامج «الشرينجيتو» الإسباني قائلًا: «بول يريد الرحيل، هو يريد اللعب في دوري الأبطال والفوز بالبطولة».

وأضاف: «هو لم يقرر بعد إلى أين سيذهب».