شكرا لقرائتكم خبر عن «كوكا النسخة الأوروبية».. سلاح أوليمبياكوس لإسقاط الجانرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتسلح نادي أوليمبياكوس اليوناني، غدًا الخميس، بنجمه المصري أحمد حسن كوكا «النسخة الأوروبية»، من أجل إسقاط منافسه العملاق أرسنال الإنجليزي في الدوري الأوروبي.

وكان أوليمبياكوس قد استعاد «كوكا»، الذي قضى الموسم الماضي بين صفوفه، في يناير الماضي، بعدما لعب المصري مع براجا البرتغالي في النصف الأول من الموسم الجاري.

وخلال 5 مباريات مع أوليمبياكوس منذ انضمامه الشهر الماضي، تألق «كوكا» بشدة مسجلًا ثلاثة أهداف.

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تألق «كوكا» مع أوليمبياكوس خلال الشهر الماضي لم يكن جديدًا على جماهير أصحاب القميص الأحمر والأبيض، إذ سجل 15 هدفًا الموسم الماضي في 32 مباراة لعبها مع الفريق.

وتأمل جماهير أوليمبياكوس ومدرب الفريق بيدرو مارتينز في استمرار تألق المهاجم المصري، ليلة غد، أمام الجانرز.

ويدخل «كوكا» المباراة وهو يملك في سجله 8 أهداف في تاريخ مشاركاته في الدوري الأوروبي بقمصان أندية ريو أفي وبراجا البرتغاليين، بالإضافة إلى أوليمبياكوس، خلال 35 مباراة خاضها في البطولة، دون احتساب مباريات المراحل التمهيدية.

ومن بين أهدافه الـ 8 في تاريخ البطولة، سجل هدفين بقميص أوليمبياكوس نفسه الموسم الماضي في 4 مباريات لعبها في النسخة الماضية بالأبيض والأحمر.

وسيسعى الدولي المصري للاستمرار في تألقه في القارة العجوز ومساعدة فريقه من أجل هزيمة أبناء المدرب ميكيل أرتيتا، غدًا، رغم عدم امتلاكه خبرة كبيرة في مواجهة الفرق الإنجليزية، إذ لم يخض سوى مباراة واحدة أمام فريق إنجليزي هو بيرنلي في إياب الجولة الثانية من التصفيات التمهيدية للدوري الأوروبي الموسم الماضي، المباراة التي انتهت بتعادل أوليمبياكوس بهدف لمثله مع بيرنلي، وشارك «كوكا» لمدة 19 دقيقة فقط بعد دخوله كبديل.