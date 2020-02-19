شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدي حكمًا لمباراة المصري والمقاولون العرب بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المقاولون العرب والمصري، والتي تقام في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد السويس الجديد ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ويتكون الطاقم من طارق مجدي حكمًا للساحة ومعه كل من عدي عيد وطارق مصطفى كمساعدين، بالإضافة إلى حسن سعدي حكما رابعا.