كوليبالي خارج تشكيل نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

أفادت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية إلى أن مدافع نادي ​نابولي​ ​كاليدو كوليبالي​ ما زال يعاني من مشاكل بدنية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في شهر كانون الأول الماضي.



وكان كوليبالي قد عاد للمشاركة قبل أسبوعين، أمام ليتشي، وخسر نابولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أنّ كوليبالي ظهر بأداء بدني سيئ.

وتابعت الشبكة أن اللاعب يخوض منفردًا تدريبات خاصة بعيدا عن المجموعة، وقد يغيب عن لقاء بريشيا يوم الجمعة في الجولة الـ25، ما يعني أن نسبة مشاركته في مواجهة ​برشلونة​ الأسبوع المقبل في ذهاب الدور الـ16 من ​دوري أبطال أوروبا​ باتت ضئيلة.