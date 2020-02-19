- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بديل سواريز علي بُعد خطوة من البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
وفقًا لصيحفة "سبورت" الكتالونية كسر برشلونة عقد مهاجم ليجانيس مارتن برايثوايت بعد أن قام بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 18 مليون يورو.
وسعي البرسا من أجل التفاوض مع ليجانيس، من أجل تنزيل القيمة المالية للصفقة لكن مازال ليجانس مُصر على الحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل.
ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الدولي الدنماركي على عقد مع البلوجرانا حتى عام 2023، وسيقوم النادي بإعلان الصفقة اليوم على أن يقدم لوسائل الإعلام غدًا الخميس.
وجاء استقرار برشلونة على برايثوايت بسبب توصيات المدرب كيكي سيتين، وذلك بعد أن حصل على إذن الاتحاد الإسباني بالتوقيع مع لاعب جديد خارج فترة الانتقالات. ويرجع هذا التفاوض بسبب معاناة البرسا من نقص واضح في الصفوف الهجومية في ظل غياب عثمان ديمبيلي حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، إضافة لغياب زميله لويس سواريز حتى شهر إبريل على أقل تقدير بعد خضوع لجراحة في الركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بديل سواريز علي بُعد خطوة من البلوجرانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.