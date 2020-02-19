شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. الأحمر ينشر تشكيل أول مباراة سوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى تشكيل الفريق في أول مباراة سوبر محلى ، خاضها الفريق ، و كانت أمام الزمالك عام 2003 ، ويأتى نشر الأهلى للتشكيل، في إطار الاستعداد لخوض مباراة السوبر المحلى غدا أمام الزمالك والذى يقام بملعب محمد بن زايد بأبو ظبى ، في السادسة من مساء غد .

ونشرت الصفحة تشكل الأهلى والذى يضم كل من محمد فضل ، وخالد بيبو ، وإبراهيم سعيد ، وجيلبرتو ، وهادى خشبة، ومحمد شوقى ، ورامى سعيد ، وشادى محمد ، ومحمد عمارة ، ووائل جمعة ، بالإضافة إلى عصام الحضرى .





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وكتبت الصفحة " هكذا كان تشكيل فريقنا في أول بطولة سوبر بتاريخ 28 أغسطس 2003 وكانت أمام الزمالك ونجح الأهلي في حسم لقبها بركلات الترجيح بنتيجة 3-1. ???????? هل تتذكر من أحرز ركلات التتويج لفريقنا!؟ ????⚽

" كما كٌتب على صورة التشكيل " نجح فريقنا في حسم لقبها بركلات الترجيح امام الزمالك بنتيجة 3/1 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبى .

ويلتقى الأهلى مع الزمالك مساء غد الخميس ، وسط مساعى لتحقيق اللقب الثانى عشر في مسيرته ببطولة السوبرالمصرى ، حيث حقق كأس البطولة 11 مرة من قبل أعوام 2003، 2005، 2006 ، 2007، 2008، 2010 ، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018 .