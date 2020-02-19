- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. الأحمر ينشر تشكيل أول مباراة سوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشرت الصفحة تشكل الأهلى والذى يضم كل من محمد فضل ، وخالد بيبو ، وإبراهيم سعيد ، وجيلبرتو ، وهادى خشبة، ومحمد شوقى ، ورامى سعيد ، وشادى محمد ، ومحمد عمارة ، ووائل جمعة ، بالإضافة إلى عصام الحضرى .
وكتبت الصفحة " هكذا كان تشكيل فريقنا في أول بطولة سوبر بتاريخ 28 أغسطس 2003 وكانت أمام الزمالك ونجح الأهلي في حسم لقبها بركلات الترجيح بنتيجة 3-1. ???????? هل تتذكر من أحرز ركلات التتويج لفريقنا!؟ ????⚽
" كما كٌتب على صورة التشكيل " نجح فريقنا في حسم لقبها بركلات الترجيح امام الزمالك بنتيجة 3/1 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبى .
ويلتقى الأهلى مع الزمالك مساء غد الخميس ، وسط مساعى لتحقيق اللقب الثانى عشر في مسيرته ببطولة السوبرالمصرى ، حيث حقق كأس البطولة 11 مرة من قبل أعوام 2003، 2005، 2006 ، 2007، 2008، 2010 ، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018 .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد الزمالك .. الأحمر ينشر تشكيل أول مباراة سوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.