شكرا لقرائتكم رسميا.. سودوفا بطل ليتوانيا يضم التونسى حمدى النقاز 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المحامى التونسى أنيس بن ميم، عن انتقال حمدي النقاز إلى نادى سودوفا بطل ليتوانيا 6 أشهر.

وفسخ التونسى حمدى النقاز تعاقده مع الزمالك في شهر ديسمبر الماضي من طرف واحد بداعى عدم الحصول على مستحقاته المالية.

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ونشر أنيس بن ميم عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورا للاعب مع قميص فريقه الجديد: "رسمي حمدي النقاز يوقع لستة اشهر مع نادي سودوفا suduva بطل ليتوانيا لثلاث مواسم متتالية. "

بدأ النقاز المولود عام 1992 مشواره مع النجم الساحلي عام 2013 قبل أن ينضم لصفوف الزمالك في يناير 2019 قبل أن يرحل ديسمبر الماضي.

وكانت هناك أنباء قد ربطت بين النقاز وبين النجم الساحلي قبل أن ينفي مسؤولو النادي التونسي هذه الأنباء.