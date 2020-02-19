مصطفى محمد يهزم مروان محسن 11-4 قبل السوبر المصري فى الامارات

جدة - عمرو شويل يتصدر ثنائي هجوم الأهلي والزمالك، مروان محسن لاعب القلعة الحمراء، ومصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض، قائمة الأفضل ، قبل فترة طويلة بسبب المقارنات التي تجرى بينهما باستمرار حول الأفضل والأكثر إيجابية مع فريقه.

ورجحت المقارنة كفة مهاجم ميت عقبة قبل اللقاء المرتقب بين اللاعبين في السوبر المصري، والذي يجمع الأهلي والزمالك مساء الخميس على استاد محمد بن زايد في الإمارات .

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بمسابقة الدوري العام، أحرز خلالهم 5 أهداف، كما شارك مهاجم الزمالك في 9 لقاءات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف ليحتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف المازيمبي جاكسون موليكا صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، وبذلك يبلغ مجموع أهداف

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بينما شارك مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، مع الفريق الأحمر في 9 مباريات ببطولة الدوري سجل خلالهم 3 أهداف، كما شارك محسن في 5 مباريات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم هدف وحيد، وفي كأس مصر شارك مروان في مباراة واحدة ولم يسجل، ليبلغ إجمال أهداف مهاجم الأهلي في الموسم الجاري 4 أهداف فقط.

ويدخل الأهلي اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه. أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضي، بعدما تغلب في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.