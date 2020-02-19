شكرا لقرائتكم هل يغيب رئيس الزمالك عن حضور كأس السوبر المصرى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن التواجد مع الفريق الأبيض فى أبو ظبى، على هامش تواجد بعثة القلعة البيضاء، فى أبو ظبى، استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر إقامتها على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، بالإمارات، فى السابعة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة.

وكشف مصدر بالزمالك لـ "الخليج 365"، أن رئيس الزمالك حجز لسفره أمس الثلاثاء، ثم قام إلغاء ذلك الحجز، وباشر متابعة الأحوال داخل مقر النادى بصورة طبيعية وهو ما يشير داخل قلعة ميت عقبة إلى احتمالية عدم حضور رئيس القلعة البيضاء للسوبر المصرى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصرى؛ لحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الإفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

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أنهى الزمالك مرانه الختامى قبل مواجعة الأهلى، ثم خضع اللاعبين لعملية الاستشفاء فى اكاديمية قريبة من ملعب الجزيرة الإماراتى الذى خاض عليه الفريق مرانه الأخير قبل مواجهة الأهلى، كما حرص اللاعبين على التقاط الصور التذكارية مع جماهير القلعة البيضاء التى التفت حول اللاعبين عقب انتهاء المران الختامى لمباراة الأهلى، حيث شهد المران استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على الخطة التى سيواجه بها الأهلى، غدًا، حيث سيواجه الزمالك الأهلى بنفس خطة مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، مع تعديلات بعض المهام البسيطة للاعبين.

وكان مران الزمالك الختامى قد شهد تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، غدًا، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بالبطولة الإفريقية، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

كما خصص كارتيرون فقرة لتسديد اللاعبين لركلات الجزاء، تحسبًا للاحتكام إليها فى مباراة الغد، والتى شارك فيها محمد عواد، حارس مرمى الأبيض، والتى شهدت تسجيل كلا من: "يوسف أوباما ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة وسيد زيزو وأحمد عيد ومحمد أوناجم ومحمد عبدالسلام وفرجانى ساسى وشيكابالا وإسلام جابر ومحمود حمدى الونش وعمر السعيد ومحمد عنتر" بتسجيل ركلات الجزاء فى شباك عواد، فيما أهدر حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض ومحمد حسن، لاعب الوسط الذى سدد ركلة الترجيح فى القائم الأيمن للمرمى، وكذلك مصطفى فتحى الذى سدد الكرة فى القائم الأيسر، وتصدى محمد عواد لركلات ترجيح، محمود علاء، مدافع الزمالك وكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، وكريم بامبو وإمام عاشور، ثنائى لاعبى الوسط، ومحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للأبيض.