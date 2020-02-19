شكرا لقرائتكم إصابة في مطعم تنهي موسم مهاجم كالياري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب ليوناردو بافوليتي مهاجم كالياري المنتمي لدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم لستة أشهر إضافية بعد تجدد إصابته في الركبة اليسرى أثناء المزاح مع زملائه بالفريق خارج مطعم.

وقال النادي يوم الأربعاء إن المهاجم البالغ من العمر "31 عاما" خضع لجراحة في النمسا بعد المعاناة من تمزق جديد بالرباط الصليبي للركبة في وقت سابق هذا الشهر.

وأصيب بافوليتي أولا في المباراة الافتتاحية للموسم أمام بريشيا وغادر بين الشوطين وكان قريبا من العودة للملاعب قبل تجدد الإصابة.

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وأبلغ بافوليتي مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي :كنا نغادر مطعما وبدأنا في المزاح ودفع بعضنا البعض، سقطت على الأرض ولم أعرف لماذا حدث هذا حقا. مجرد حظ سيء.

وسيغيب بافوليتي، الذي سجل 29 هدفا في 69 مباراة، حتى نهاية الموسم.

وقال كالياري إن المهاجم :سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى لبضعة أيام ثم سيبدأ مرحلة التأهيل الأسبوع المقبل ومن المتوقع تعافيه خلال نحو ستة أشهر.