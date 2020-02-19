حماس جماهير أتلتيكو يثير إعجاب سيميوني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم انبهاره بالتشجيع الحماسي من الجماهير لفريقه في المباراة التي فاز فيها على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وقال سيميوني الذي خسر نهائي البطولة مرتين أمام ريال مدريد عامي 2014 و2016: لم أشاهد من قبل مثل هذا التشجيع الحماسي على مدار ثمانية أعوام قضيتها مع الفريق.
وأشار سيميوني إلى أن هذا التشجيع الرائع لعب دورا مهما في الفوز على ليفربول حامل لقب البطولة ولكن الفريق سيواجه مهمة في غاية الصعوبة خلال مباراة الإياب على ملعب المنافس.
وقال سيميوني: أتلتيكو يلعب بشكل جماعي ككتلة واحدة بمعنى مشاركة كل خط في مساعدة باقي الخطوط في أداء المهام الموكلة إليهم. على سبيل المثال، إذا لم يشارك المهاجمون في الجانب الدفاعي، لن يستطيع الفريق تقديم هذا الأداء المميز.
وأوضح سيميوني أن فريقه قدم أداء جيدا في مواجهة فريق قوي وعنيد، مشيرا إلى أن طريق الفريق للفوز بدأ قبل المباراة من خلال الاستعداد الجيد، وزاد: أهم عنصر في تحقيق هذا الفوز كان الحماس الكبير من الجماهير.
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