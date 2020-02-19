كلوب يكشف سبب تغييره محمد صلاح أمام أتلتيكو مدريد

كتب: ضياء السقا

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن سبب استبدال محمد صلاح، في مباراة أتلتيكو مدريد، التي أقيمت مساء الثلاثاء، في ذهاب دورالـ16 من دوري أبطال أوروبا، فني، مشددا على أن النجم المصري لا يعاني من أي إصابة.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط".

وشارك النجم المصري لمدة 72 دقيقة وكان اللاعب الأخطر من الريدز على مرمى الخصم، قبل أن يخرج ويحل تشامبرلين بدلا منه.

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وخسر ليفربول من أتلتيكو بهدف دون رد، سجله ساؤول في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، بعد متابعة من ركنية اخطأ فابنيو في تشتيتها ليسكنها اللاعب في شباك الريدز.

ويحتاج ليفربول للفوز 2- 0 على أتلتيكو في لقاء الإياب، الذي يقام في إنجلترا يوم 11 مارس المقبل، لضمان التأهل، أو على الأقل الفوز 1-0، للوصول للأشواط الإضافية.

وتُوج محمد صلاح ورفاقه بالبطولة الأوروبية في النسخة الماضية على حساب توتنهام بهدفين دون مقابل.