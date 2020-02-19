حقيقة فيديو تعاطي مارادونا للمخدرات على دكة بدلاء فريقه

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عاد الجدل مجددا بشأن تعاطي أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، للمخدرات، ولكن هذه المرة ليس في الخفاء، بل على دكة البدلاء وتحديدا خلال إحدى مباريات فريقه خيمناسيا لا بلاتا في الدوري الأرجنتيني الممتاز.

وأظهرت اللقطات التليفزيونية خلال البث المباشر لمباراة خيمناسيا لا بلاتا الذي يشرف مارادونا على تدريبه، ضد روزاريو سنترال في الجولة الـ 20 من الدوري الأرجنتيني، لقطة مثيرة للأسطورة الأرجنتينية على دكة البدلاء، حيث قام مساعديه بإحضار بعض المواد، التي رجح البعض أنها مواد مخدرة يتعاطاها مارادونا.

وما زاد من حدة هذه الشكوك هو قيام مساعدي مارادونا بمحاولة التغطية عليه وإخفائه من أمام عدسات الكاميرا خلال مجريات المباراة.

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لكن صحيفة "la nacion" الأرجنتينية، كشفت حقيقة الفيديو، وأكدت أن ما حصل مارادونا عليه خلال تواجده على دكة البدلاء، هو مجرد "حبوب ضغط" من طبيب الفريق بسبب قلقه من نتيجة المباراة التي خسرها خيمناسيا لا بلاتا بهدف نظيف.

ويسعى مارادونا لقيادة فريقه لتجنب الهبوط، حيث يقبع خيمناسيا لا بلاتا في المركز الثاني والعشرين في الدوري برصيد 17 نقطة.

شاهد الفيديو:

